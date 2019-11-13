فيسبوك تقرّ بفتح كاميرا الهاتف دون علمك.. وهذا ما عليك فعله فورا

شكا عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك على الأجهزة العاملة بنظام iOS من أن الكاميرا الخلفية تعمل في خلفية التطبيق عند مشاهدة فيديو أو صور وذلك دون علمهم.

وأقرت شركة فيسبوك، بحسب مواقع تقنية أميركية، بالمشكلة ، وقالت إنها ثغرة وهي تعمل على إصلاحها.

وعلى تويتر، تشارك مستخدمون تجاربهم مع المشكلة.

هذا المستخدم كتب تغريدة أنه شاهد الكاميرا تعمل في الخلفية أثناء تصفح آخر الأخبار:

وأشار مستخدم إلى أن "قصص فيسبوك" ظهرت في خلفية فيديو كان يشاهده عندما قام بتغيير وضعية الفيديو من أفقي إلى عمودي، وعند تغيير الوضع مرة أخرى، وجد أن التطبيق فتح على كاميرا "قصص فيسبوك":

وذكرت الشركة أن السبب يعود إلى وجود ثغرة لكنها استبعدت تحميل التطبيق لأي صور أو فيديوهات جراء ذلك.

ما الحل؟

يمكن للمستخدم منع فيسبوك من استخدام كاميرا الهاتف فورا، إلى حين حل هذه المشكلة.

وللقيام بذلك، يجب على مستخدم تطبيق فيسبوك على آيفون، التوجه إلى الإعدادات Settings ثم الخصوصية Privacy ثم الكاميرا Camera، وأخيرا إلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لفيسبوك باستخدام الكاميرا.