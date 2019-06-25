ثلاثة أدوات منزلية ذكية من سامسونغ

كشفت شركة سامسونغ النقاب الاثنين عن ثلاث أدوات منزلية ذكية من خط إنتاج SmartThings وهي كاميرا وقابس لاسلكي ومصباح ذكي.

ويبلغ سعر الكاميرا 90 دولارا، والقابس 18 دولارا، والمصباح 10 دولارات ويمكن طلبها من موقع الشركة.

الكاميرا والقابس يعملان بواسطة موزع إنترنت الأشياء (hub) أو من دونه، أما المصباح فلا يعمل من دون الموزع. ويبلغ سعر هذا الموزع حاليا حوالي 70 دولارا.

وتتميز الكاميرا بدرجة اتساع 145 درجة على عكس درجة اتساع معظم الكاميرات المنزلية حاليا التي تبلغ 130 درجة، وتتحول إلى نظام الرؤية الليلة في حال عدم وجود ضوء، وتنتج فيديوهات HD ما يتيح مراقبة أفضل للمنزل وبسعر معقول، حسب سامسونغ.

ولها سعة تخزين سحابية 24 ساعة بحد أقصى أربع كاميرات من دون تكاليف إضافية مع إمكانية استخدام حتى ثماني كاميرات مقابل ثمانية دولارات شهريا أو 80 دولارا سنويا.

أما القابس فهو مزود بمنفذين ويمكن أن يعمل مع مساعد غوغل وأليكسا، وهو يشبه قابس أمازون لكنه أرخص ثمنا.

ومصباح سامسونغ الجديد هو مصباح LED أبيض (9 واط) ويوفر تدفقا ضوئيا بقوة 806 شمعات. ويمكن تعديل الضوء ليصبح خافتا بواسطة مساعد صوتي من أجل مشاهدة فيلم أو لجعل الإضاءة خافتة قبل القدوم للمنزل ليلا.