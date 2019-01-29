علقت 3 أيام في مصعد.. وأُنقذت بالصدفة

تمكن رجال الإطفاء بنيويورك الاثنين من إنقاذ امرأة علقت في مصعد منزل بمنهاتن لمدة ثلاثة أيام، حسب ما أفاد به مسؤولو المدينة.

المدة الطويلة التي علقت خلالها ماريتس فورتاليزا في المصعد لم تكن أغرب ما في الأمر، فرجال الإطفاء الذين جاءوا للتعامل مع المصعد المعطل فوجئوا بوجود السيدة التي تعمل مدبرة منزل.

وقال مسؤول بقسم الإطفاء بالمدينة لصحيفة "وول ستريت جورنال": "ذهبنا من أجل مصعد معطل ... وليس من أجل شخص عالق فيه".

وعثر رجال الإطفاء على فورتاليزا (53 عاما) في حالة إعياء من فرط الجفاف وتم إيداعها مشفى بوسط منهاتن.

وعلق المصعد بين طابقين في المنزل المكون من خمسة طوابق، واستخدم 11 من قوة الإطفاء فؤوسا ومعدات أخرى لشق طريقهم إلى المصعد.

وقالت الأسرة المالكة للمنزل، والتي تعمل لديها فورتاليزا، في بيان إن مدبرة المنزل تعلم لديهم منذ 18 عاما وإن أحد أفراد الأسرة رافقها إلى المشفى، غير أن البيان لم يفسر تعطل أجهزة الإنذار بالمصعد عن العمل.

ويملك المنزل الملياردير ورجل الأعمال وارن ستيفنز، الذي تقول صحيفة "نيويورك بوست" إنه وزوجته كانا في ولاية أركنسو وقت الحادثة.

وكان عامل توصيل طرود وراء إنقاذ فورتاليزا، بعدما تواصل مع أسرة ستيفنز عندما لم يتمكن من استخدام مصعد البناية وجاءت ابنة الملياردير المقيمة في نيويورك لتفحص الأمر ويتصلا بعد ذلك بسلطات المدينة.