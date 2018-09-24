حقوقيون سعوديون يفوزون بجائزة 'نوبل البديلة'

فاز ثلاثة حقوقيين سعوديين وناشطان مناهضان للفساد في أميركا اللاتينية بجائزة رايت ليفيلهوود، المعروفة باسم "جائزة نوبل البديلة".

وذكرت المؤسسة المانحة للجائزة أنه من المقرر أن يتقاسم عبدالله الحامد ومحمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير جائزة نقدية بقيمة مليون كرونة (113.400 دولار) لعام 2018 لجهودهم "الحثيثة والشجاعة - مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية - لإصلاح النظام السياسي الاستبدادي" في السعودية.

وأضافت أن الجائزة الفخرية لعام 2018 ذهبت إلى الناشطة ثيلما ألدانا من غواتيمالا وإيفان فيلاسكويز من كولومبيا "لعملهما المبتكر في الكشف عن إساءة استخدام السلطة ومواجهة الفساد".

ودشنت الجائزة السنوية عام 1980 بجهود مؤسسها السويدي-الألماني جاكوب فون اويكسكول، وتكرم كل من تشعر بتجاهل ترشيحه لجائزة نوبل الأصلية.