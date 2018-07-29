ثلاثة قتلى في إطلاق نار في نيو أورلينز

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة على الأقل في إطلاق نار وقع في مدينة نيو أورلينز الأميركية في وقت متأخر من مساء السبت.

وقالت الشرطة إن مسلحين أطلقا النار عشوائيا على حشد نحو الساعة 10.30 مساء بالتوقيت المحلي على بعد ثلاثة أميال تقريبا من الحي الفرنسي الشهير في المدينة.

وقتل ثلاثة في موقع الجريمة ونقل سبعة إلى المستشفيات المحلية.

وغردت رئيسة بلدية المدينة لاتويا كانتريل على تويتر ”لا مكان لمثل هذا النوع من العنف في نيو أورلينز... أتحدث نيابة عن كل فرد في مدينتنا عندما أقول إننا نشعر بالاشمئزاز والغضب وإننا اكتفينا".

ولم تتوفر بعد معلومات إضافية من الشرطة بشأن هوية المسلحين أو تفاصيل الواقعة.

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