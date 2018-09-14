ثلاثة قتلى في احتجاجات غزة

قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة إثر تجدد المواجهات على حدود قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.



أحد القتلى طفل في الثانية عشرة ويدعى شادي عبد العزيز عبد العال وقد سقط برصاصة في الرأس قرب جباليا شمال القطاع، فيما سقط القتيلان الآخران، وهما في العشرينيات، في جنوب القطاع ووسطه.



وأصيب 248 شخصا بجروح بينهم 80 بالرصاص الحي الإسرائيلي منهم مسعفان وصحافي، وستة بحالة خطرة، حين خرج آلاف الفلسطينيين للتظاهر مجددا في مناطق مختلفة على طول الحدود.



وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن نحو 13 الف فلسطيني شاركوا في تظاهرات عنيفة، مضيفة أن متظاهرين أحرقوا إطارات ورشقوا حجارة وزجاجات حارقة في اتجاه السياج الأمني ونقاط تمركز الجنود الإسرائيليين.









