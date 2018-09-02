Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للناتو في أفغانستان

طائرة مروحية في أفغانستان. أرشيفية

عرض التعليقات

قتل طيار أجنبي وجنديان أفغانيان إثر تحطم مروحية يستأجرها حلف الناتو داخل قاعدة عسكرية شمال أفغانستان.

وقال متحدث باسم الجيش اللواء حنيف رضائي إن ثلاثة آخرين، بينهم طيار أجنبي آخر، أصيبوا عندما تحطمت مروحية من طراز "إم آي-14" بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة قريبة من مدينة مزار شريف شمالي البلاد.

وأضاف أن الحادث وقع بسبب خلل فني، واشتعلت النيران في المروحية بعد أن ارتطمت بالأرض. ونفى أن يكون الحادث ناجم عن نيران معادية.

وأنقذت السلطات سبعة جنود آخرين كانوا على متن المروحية، ولم يفصح رضائي عن جنسية الطيارين الأجنبيين.

تعليقات فيسبوك

Back to top
XS
SM
MD
LG