ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للناتو في أفغانستان

قتل طيار أجنبي وجنديان أفغانيان إثر تحطم مروحية يستأجرها حلف الناتو داخل قاعدة عسكرية شمال أفغانستان.

وقال متحدث باسم الجيش اللواء حنيف رضائي إن ثلاثة آخرين، بينهم طيار أجنبي آخر، أصيبوا عندما تحطمت مروحية من طراز "إم آي-14" بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة قريبة من مدينة مزار شريف شمالي البلاد.

وأضاف أن الحادث وقع بسبب خلل فني، واشتعلت النيران في المروحية بعد أن ارتطمت بالأرض. ونفى أن يكون الحادث ناجم عن نيران معادية.

وأنقذت السلطات سبعة جنود آخرين كانوا على متن المروحية، ولم يفصح رضائي عن جنسية الطيارين الأجنبيين.