ثلاثة ملايين أفغاني بحاجة 'عاجلة' للغذاء

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أن ثلاثة ملايين أفغاني على الأقل بحاجة عاجلة لمواد غذائية، محذرة من احتمال مواجهتهم المجاعة إذا لم يحصلوا على مساعدة.

وقضى الجفاف الذي يجتاح بشكل خاص مناطق في شمال وغرب أفغانستان، على المحاصيل والماشية وموارد الماء وأجبر مئات آلاف المواطنين على النزوح من ديارهم.

وتقود الأمم المتحدة جهودا دولية للوصول إلى 2.5 مليون شخص من بين الثلاثة ملايين، هم بأمس الحاجة للمواد الغذائية قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما أعلنه منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في أفغانستان توبي لانزر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لانزر إن "هؤلاء الأشخاص يعيشون على أقل من وجبة يوميا هي على الأرجح خبز وشاي".

وأضاف أن ثلاثة ملايين شخص يعتبرون أكثر المتضررين، مصنفون على مؤشر انعدام الأمن الغذائي المستخدم على نطاق واسع، في المرحلة الرابعة وهو مستوى "الطوارئ" الذي يسبق مستوى المجاعة.

وقال لانزر "إن لم نصل (إليهم) هناك خطر من انتقال هؤلاء الأشخاص إلى المستوى الخامس".

ووزعت منظمات الإغاثة سلعا أساسية بينها دقيق القمح المقوى بالمعادن والزيت النباتي والعدس على 600 ألف شخص العام الماضي، بحسب لانزر.

وتأمل المنظمات الوصول إلى 600 ألف آخرين قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف لانزر أن ثمانية ملايين شخص هم في خانة "الأزمة" وهي المرحلة الثالثة في مؤشر انعدام الأمن الغذائي، والتي تعني وجود أشخاص يعانون من "نقص في استهلاك الطعام مع سوء تغذية مرتفع أو حاد فوق المستويات العادية".

وقال لانزر إن الأرقام "أسوأ بكثير مما تخوفنا منه" وحذر من أن الوضع يمكن أن يزداد سوءا مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وجاءت موجة الجفاف التي تضرب أكثر من نصف أفغانستان، بعد شتاء لم يسجل تساقط كميات كافية من الأمطار والثلوج.