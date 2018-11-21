ثلاثة ملايين دولار لمن يساعد في اعتقال هذا الرجل

وضع مكتب التحقيقات الفيدرالية، مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار للإبلاغ عن معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة رجل مطلوب لحصوله على تكنولوجيا أميركية بطريقة غير قانونية تم استخدامها لاحقا في أجهزة متفجرة مرتجلة في العراق.

وتقول السلطات الأميركية إن الرجل يدعى حسين أحمد لاريجاني (55 عاما) موجود في العاصمة الإيرانية طهران.

ووجهت للاريجاني تهم في عام 2010 بتورطه في تصدير وحدات إرسال واستقبال لاسلكية تصنعها إحدى الشركات في ولاية مينيسوتا الأميركية، والتي لم يعلم هويتها بعد.

وقالت السلطات إن لاريجاني وضع خطة لشحن 6000 وحدة إرسال إلى سنغافورة تحت ستار استخدامها في مشروع للاتصالات السلكية واللاسلكية.

لكن بدلا من ذلك، شحن لاريجاني هذه الأجهزة إلى إيران واستخدمها في العبوات الناسفة التي استهدفت القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق من عام 2008 إلى 2010.

واعترف ثلاثة متهمين من سنغافورة بالذنب، فيما لا يزال الرابع طليقا في سنغافورة.