توتنهام يهزم تشلسي بثلاثية

حقق توتنهام هوتسبر فوزا كبيرا على ضيفه تشلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ديربي لندن ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ليكبده خسارته الأولى هذا الموسم محليا وينتزع المركز الثالث على حسابه.

وبات توتنهام ثالثا برصيد 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الثاني، وخمس نقاط عن المتصدر سيتي.

في المقابل، تلقى تشلسي خسارته الأولى بعد ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، وبات رابعا مع 28 نقطة.

وفي مباراة على ملعب ويمبلي سجل أهداف توتنهام ديلي ألي وهاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مقابل هدف للبديل الفرنسي أوليفييه جيرو.