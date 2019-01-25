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رياضة

مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته

من مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

فاز مانشستر يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم في استاد الإمارات في لندن.

وبلغت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد ثمانية تواليا منذ أن تولى الإشراف عليه النرويجي أولي غونار سولسكيار خلفا للبرتغالي خوزيه مورينيو.

وقرر سولسكيار منح الفرصة أمام المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز لاعب أرسنال السابق للعب أساسيين،

وسجل هدف الافتتاح لصالح يونايتد لاعب أرسنال السابق التشيلي ألكسيس سانشيز، تلاه هدف من زميله جيسي لينغارد، وكان الهدف الثالث من نصيب الفرنسي انطوني مارسيال.

وسجل هدف أرسنال مهاجمه الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ.

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