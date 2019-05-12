ثلاثي إفريقي يتقاسم الحذاء الذهبي الإنكليزي

تقاسم مهاجما ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ومهاجم أرسنال الغابوني بيير إيميرك أوباميانغ لقب هداف الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسم الذي انتهى بحفاظ نادي مانشستر سيتي على لقب المسابقة للعام الثاني على التوالي.

وسجل كل من المهاجمين الثلاثة 22 هدفا، وتنص لوائح المسابقة على أن يتقسم اللاعبون لقب الهداف في حال تساويهم في عدد الأهداف المسجلة دون النظر إلى عوامل أخرى.

وحظي أوباميانغ بأقوى معدل تهديفي بين الهدافين الثلاثة بواقع هدف كل 124 دقيقة مقابل هدف كل 140 دقيقة لماني وهدف كل 148 دقيقة لصلاح.

وكان للمهاجم المصري نصيب الأسد من صناعة الأهداف بين الثلاثي بواقع ثمانية أهداف صنعها لزملائه مقابل خمسة لأوباميانغ وهدف واحد فقط لماني.

وبذلك حصل مهاجم منتخب مصر على لقب هداف دوري الإنكليزي للمرة الثانية على التوالي، فيما هي الأولى لماني، وأضاف أوباميانغ لقب العام الحالي إلى لقبه هدافا للدوري الألماني والذي حصده في موسم 2016-2017.