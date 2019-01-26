دول أوروبية تمهل مادورو ثمانية أيام

حددت إسبانيا وفرنسا وألمانيا السبت للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في بلاده، وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة هوان غوايدو رئيسا موقتا لتنضم إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وتأتي المهلة الأوروبية مع تصاعد الضغوط الدولية على نظام مادورو للموافقة على إجراء اقتراع جديد، خصوصا مع اعتراف الولايات المتحدة وكندا ودول بارزة في أميركا اللاتينية بغوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة خلال تظاهرات حاشدة الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إعلان رسمي بثه التلفزيون "إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بهوان غوايدو رئيسا".

ثم تبعه الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال إن فرنسا "مستعدة للاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال ثمانية أيام".

وفي برلين، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز في تغريدة "يجب أن يمنح للشعب الفنزويلي حق أن يقرر بحرية وفي أمان مستقبله. إذا لم تعلن انتخابات في غضون ثمانية أيام، فسنكون مستعدين للاعتراف بهوان غوايدو الذي يقود مثل هذه العملية السياسية، كرئيس بالوكالة".

وتأتي هذه الإعلانات المتزامنة والأكثر وضوحا من جانب دول في الاتحاد الأوروبي في وقت يستعد الاتحاد لبيان مشترك فيما يتعلق بموقفه من الأزمة في فنزويلا.

وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط الذي تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي للبلاد، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع مليوني شخص من سكانها إلى الرحيل نتيجة نقص الغذاء والأدوية.

ويحاول غوايدو إطاحة مادورو الذي فاز بانتخابات مثيرة للجدل أسفرت عن توليه الرئاسة لولاية ثانية بدأت في 10 كانون الثاني/يناير 2019.