قتلى بانفجار سيارة وسط عفرين

قتل ثمانية أشخاص على الأقل الأحد إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمال سوريا والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له.

ووقع الانفجار عند أطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وأربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة، وإصابة أكثر من 20 شخصا بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة، حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية منذ آذار/مارس على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنته ضد المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.

وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفا، على الفرار، وفق الأمم المتحدة، ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية هي منظمة "إرهابية" منبثقة عن حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984.