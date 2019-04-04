ثمانية قتلى و30 جريحا في حادث بالمغرب

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع الأربعاء في شمال غرب المغرب، وفقا للسلطات المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية في إقليم القنيطرة أن الحادث وقع في مولاي بوسلهام (140 كلم شمال الرباط) إثر "اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقل عمالا بالمجال الفلاحي".

وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح "متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى "المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلي بسوق الأربعاء لتلقي الإسعافات اللازمة".

وأكدت الوكالة أن السلطات فتحت تحقيقا "لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث".

وكان المغرب أطلق "استراتيجية وطنية للسلامة المرورية" بهدف خفض عدد الحوادث إلى النصف بحلول عام 2026.

ويلقى حوالى 3500 شخص مصرعهم كل عام في حوادث على طرقات المملكة التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.

المصدر: أ ف ب