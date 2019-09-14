ثمنه مليون جنيه إسترليني. سرقة "المرحاض الذهبي" من قصر تشرشل

سرق لصوص مرحاضا ذهبيا وضع في قصر بمسقط رأس الزعيم البريطاني وينستون تشرشل.

كان بإمكان العامة حجز موعد لمدة ثلاث دقائق لاستخدام المرحاض الصلب الذي تبلغ قيمته حاليا مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار).

تم تركيب المرحاض، وهو عمل الفنان التشكيلي الإيطالي موريزيو كاتيلان، قبل يومين فقط في القصر بعد أن تم عرضه في متحف بنيويورك.

ثم أعلنت الشرطة أن المرحاض سرقه في وقت مبكر من السبت لصوص استخدموا مركبتين على الأقل.

ولأن المرحاض الذهبي كان متصلا بنظام السباكة في القصر، قالت الشرطة إن إزالته تسببت في أضرار جسيمة في المبنى، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عاما، لكن لم يتم استرداد المرحاض حتى الآن.

عرض المرحاض أول مرة في متحف "غوغنهايم" بنيويورك.

وفي لندن، تم تركيب المرحاض في غرفة بجانب الغرفة التي ولد فيها تشرشل.





