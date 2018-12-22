ثنائية أوباميانغ تمنح أرسنال الفوز على بيرنلي

شق بيير إيمريك أوباميانغ طريقه إلى قمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله هدفين في انتصار أرسنال على ضيفه بيرنلي المتعثر 3-1 ليعيد فريقه إلى طريق الانتصارات عقب هزيمتين متتاليين.

ومنح المهاجم الغابوني أرسنال التقدم في الدقيقة 14 بعد ان انقض على تمريرة من سياد كولاسيناتش عقب تمريرة متقنة من مسعود أوزيل.

وسدد أوباميانغ في سقف المرمى في الدقيقة 48 ليكمل هجمة مرتدة رائعة لفريق المدرب أوناي إيمري.

ورد بيرنلي، الذي يحتل المركز الـ 18 في جدول الترتيب ولم يحقق أي انتصار خارج ملعبه منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف سجله آشلي بارنز عقب ارتباك أمام مرمى حارس أرسنال بريند لينو.

واستعاد البديل أليكس أيوبي تقدم ارسنال بهدفين بإنهاء سهل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مساعدة من تحرك رائع من صانع اللعب الألماني أوزيل.

ولم يخسر ارسنال في 22 مباراة في كافة المسابقات لكن هذا توقف يوم الأحد الماضي بالخسارة 3-2 أمام ساوثامبتون قبل أن يخرج الفريق من كأس رابطة الأندية الإنكليزية في دور الثمانية بخسارة مؤلمة أمام جاره اللندني توتنهام.