دراسة: لقاح "ثوري" في الوقاية من السلّ

العالم موعود بلقاح جديد قد يشكل علامة فارقة في تاريخ النضال ضد السل..

فالمرض ما زال يفتك بنحو 1.6 مليون شخص سنويا، على الرغم من وجود مصل منذ نحو عشر سنوات لكنه مخصص للأطفال (الرضع).

المصل الجديد الذي تعمل عليه شركة GlaxoSmithKline يعد بمثابة "تغيير في اللعبة" لأنه مخصص للبالغين.

وحسب مجلة نيو ساينتست فإن جميع الأشخاص الذين خضعوا لاختبار الدواء الجديد كان لديهم شكل كامن من مرض السل.

نصف المجموعة تناولت اللقاح وقد انتهى الأمر بإصابة 13 عشر بالسل، فيما تناولت المجموعة الأخرى دواء وهميا وأصيب منهم 26 بالمرض.

أي أن اللقاح وفر الحماية للضعف.

وهذه النسبة التي تبدو منحفضة نسبيا في عالم اللقاحات إلا أنها وحسب باحثين قد تعني فعليا إنقاذ ملايين الأرواح وإحداث ثورة في علاج مرض السل.

وقد نشرت نتائج الدراسة الجديدة في مجلة نيو إنجلند الطبية.