جائزة 'باور بول'.. شخصان يتقاسمان 687 مليون دولار

تقاسم شخصان من ولايتي أيوا ونيويورك قيمة جائزة "باور بول" التي جرى السحب عليها السبت الماضي وبلغت قيمتها 687.8 مليون دولار.

وأعلن مسؤولو الجائزة أن الأرقام الفائزة بثالث أعلى جائزة في تاريخ اللعبة ورابع أكبر جائزة يانصيب أميركية، هي 8، 12، 13، 19، و27 مع رقم "باور بول" 4.

وكان فرصة الفوز بالجائزة هي واحد لكل 292 مليونا.

ويمكن للفائزين الحصول على مبلغ الجائزة نقدا، وفي هذه الحالة ستكون قيمة الجائزة 198.1 مليون دولار لكل منهما، وفي حال اختارا الحصول على أقساط سنوية، سيحصلان على 343.8 مليون دولار.

ومن المقرر السحب على جائزة بقيمة 40 مليون دولار يوم الخميس المقبل.

وكانت بطاقة يانصيب "ميغا مليونز" بيعت في ساوث كارولاينا قد فازت الأربعاء الماضي بالجائزة التي بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار.