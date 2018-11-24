جاستن بيبر: أسير على خطى المسيح

احتفل مغني البوب الشهير جاستن بيبر بأول عيد شكر بعد زواجه من عارضة الأزياء هايلي بالدوين قائلا إن "الحب ليس سهلا دائما" وإنه يحاول السير على خطى المسيح بالتحلي بالصبر ونكران الذات.

وأضاف المغني الكندي (24 عاما) لمتابعيه على موقع إنستغرام، وعددهم 102 مليون متابع، إن هذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها مأدبة بمناسبة عيد الشكر.

وكتب بيبر الذي تزوج بالدوين في مراسم مدنية أحاطت بها السرية في أيلول/سبتمبر "أول عيد شكر لي كرجل متزوج وأول مرة يحل الآخرون ضيوفا علي بمناسبة عيد الشكر".

وأضاف بيبر "العلاقات العاطفية صعبة والحب ليس سهلا دائما لكن المسيح أرشدني. إنني أتعلم في كل يوم وأحاول أن أصبح مثله صبورا وحنونا وناكرا لذاتي".