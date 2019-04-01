جاغوار.. سيارة أم مشفى؟

تعمل شركة جاغوار - لاند روفر للسيارات على نظام جديد يحمي السائقين من الإصابة بالجراثيم والحشرات الضارة المنتشرة في المحيط الخارجي.

وتعتمد الفكرة على تزويد سيارات جاغوار مستقبلا بتكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية المعروفة بفعاليتها في قتل الجراثيم، مثل فيروسات البرد والإنفلونزا.

وستثبت أنظمة جاغوار الجديدة في فتحات التهوية والتكييف، ومن المغترض أنها تقضي على الجراثيم قبل وصولها إلى كابينة السيارة، حسب الشركة البريطانية.

وتقول الشركة إن بعض سياراتها تستخدم بالفعل تقنيات مشابهة لقتل الجراثيم، مثل جاغوار I-PACE الكهربائية ورينج روفر سبورت، لكنها ليست فعالة مثل الأشعة فوق البنفسجية.

وتكنولوجيا الأشعة البنفسجية يستخدمها المجتمع الطبي منذ 70 عاما في العيادات وغيرها من الأماكن المغلقة.

وتتميز الأشعة فوق البنفسجية بموجات كهرومغناطيسية ذات طول موجي يتفاوت بين 10- 400 نانومتر، قادر على قتل الجراثيم من خلال التأثير على أحماضها النووية (DNA) ووظائفها الحيوية.