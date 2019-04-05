جامعات أميركية تقاطع هواوي

شرعت مؤسسات تعليمية في الولايات المتحدة في قطع علاقاتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، في حين تواجه الشركة مزاعم حول احتيال مصرفي وسرقة أسرار تجارية.

وأخبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أعضاء هيئة التدريس الأربعاء بأنه لن يقبل صفقات جديدة مع الشركة أو يجدد الصفقات الحالية في ضوء التحقيقات الفيدرالية الأخيرة.

يتبع هذا قرارات مماثلة في جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا بيركلي، والتي قالت إنها علقت العمل مع الشركة.

واتهمت وزارة العدل الأميركية في كانون الثاني/ يناير "هواوي" بخرق العقوبات التجارية الأميركية مع إيران، وبصورة منفصلة بسرقة التكنولوجيا من شركة "تي موبايل".

ودفعت "هواوي" ببراءتها في كلتا القضيتين.

وتُظهر البيانات الفيدرالية الصادرة عن وزارة التعليم أن "هواوي" قدمت أكثر من 10.5 مليون دولار للكليات والجامعات الأميركية كهدايا أو عقود منذ عام 2014.