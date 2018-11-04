جامعة إيرانية تفرض قيودا جديدة على زي الطالبات والطلاب

أصدرت جامعة آزاد الإيرانية تعليمات جديدة تقيد لباس ومظهر الطلاب والطالبات.

واستنادا إلى التعليمات الجديدة، لا يُسمح للمحاضرات والطالبات بارتداء ثياب فضفاضة في السكن الداخلي، حسب ما أوردته وكالة فارس للأنباء.

ويحظر على الطالبات أيضا ارتداء ملابس قصيرة الأكمام أو ثياب فضفاضة تخفي منحنيات الجسم، وكذلك العباءات الرقيقة والمتعددة الألوان، فضلا عن استخدام المكياج الثقيل وارتداء المجوهرات "بشكل مفرط".

وبالنسبة للطلاب، فتحظر عليهم قصات الشعر والتسريحات "غير التقليدية" ، والقمصان قصيرة الأكمام والبوكسر شورت فضلا عن السراويل الضيقة وربطات العنق.

وفي السنوات الـ20 الماضية، كانت الجامعات في إيران مرتعا للمجموعات الطلابية المعارضة للنظام.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال مئات الطلاب خلال احتجاجات واسعة على الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد والفساد.