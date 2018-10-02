جامعة هارفرد: كافناه لن يدرس القانون في الموسم القادم

أعلنت كلية القانون في جامعة هارفرد أن مرشح الرئيس دونالد ترامب إلى المحكمة العليا بريت كافناه لن يعود لتدريس إحدى المواد كما كان مفترضا في الموسم الدراسي الممتد من كانون الثاني/يناير إلى أواخر أيار/ مايو 2019.

وكتبت معاونة عميد هارفرد كاثرين كلايبول في رسالة إلكترونية إلى طلاب كلية القانون مساء الإثنين، أن الكلية لن تعرض المادة لأن كافناه "لم يعد قادرا على الالتزام" بالتدريس.

وأضافت "اليوم، القاضي كافناه أشار إلى أنه لا يستطيع الالتزام بتدريس مادته في الفصل الدراسي الذي ينطلق في كانون الثاني/يناير، وعليه لن يتم طرحها".

والمادة التي كان كافناه سيدرسها هي "المحكمة العليا منذ عام 2005".

وسبق لطلاب في كلية القانون أن دعوا الجامعة إلى منع كافناه من التدريس إلى حين إجراء تحقيق في تهم الاعتداء الجنسي ضده.

وعرفت عملية تثبيت كافناه الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، تعثرا بعد أن اتهمته ثلاث نساء بالاعتداء أو التجاوز الجنسي عليهن.

وقد فتح مكتب التحقيقات الفدرالي FBI الأسبوع الماضي تحقيقا في تلك المزاعم.