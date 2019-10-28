Accessibility links
المحتوى الرئيسي
الأقسام الرئيسية
تخطي إلى البحث
بحث
بحث
التحكم بالتنقل
التحكم بمدخلات البحث
بحث
بحث
بحث
أخبار
أميركا
شرق أوسط وشمال أفريقيا
دوليات
فيديو
تكنولوجيا
رياضة
صحة
منوعات
من زاوية أخرى
اقتصاد
اخترنا لكم
الحرة عراق
برامج الحرة
من نحن
مهمتنا
موجات البث
اتصل بنا
وظائف
سياسة التعليق
بيانات صحفية
المزيد
سابق
لاحق
عاجل
إسبر حول حقول النفط السورية: نمتلك قوات ومصادر وستستمر حتى نعمل على حرمان داعش من الوصول إليها
رئيس هيئة الأركان المشتركة يرفض الكشف عن موقع انطلاق العملية التي استهدفت البغدادي أو عن طبيعة الوثائق التي حازت عليها القوات الأميركية
ميلي: احتجزنا رجلين أحياء خلال عملية البغدادي وهما في حوزتنا الآن في مكان آمن
ميلي: بقايا جثة البغدادي يتم التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع
فيديو
جامعيون عراقيون: البرلمان كله صدام
28 أكتوبر، 2019
Get Adobe Flash Player
تضمين
تضمين
هذا الرمز تم نسخه إلى الحافظة
العرض
px
الارتفاع
px
هذا الرابط تم نسخه إلى الحافظة
لا يوجد وسائط متاحة
0:00
0:01:51
0:00
جامعيون عراقيون: البرلمان كله صدام
عرض التعليقات
تعليقات فيسبوك
الأحدث
النزيف العراقي مستمر
مقتل البغدادي.. العملية بالتفصيل
إجلاء آلاف الأميركيين بسبب الحرائق
تحت وابل الغاز والرصاص.. العراقيون يواصلون الاحتجاج
الاحتجاج بسلسلة بشرية في لبنان
لقطات جوية من موقع مقتل أبو بكر البغدادي
مختلف عليه.. الجهاد
ترامب يعلن مقتل البغدادي
العفو الدولية: المدنيون في مرمى نيران الميليشيات الليبية بطرابلس
رغم التهديد.. انتفاضة لبنان مستمرة
عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG
تعليقات فيسبوك