"جبنا النقيب يا حلو".. "ثورة" لبنان تنتخب نقيب المحامين

فاز المرشح المستقل ملحم خلف بمركز نقيب المحامين في بيروت، الأحد، بحصوله على 2341 صوتا، وفقا لما ذكرته وكالة الإعلام اللبنانية، الأحد.

وهتف ناشطون بعد إعلان فوز خلف بأغنية قالوا فيها: "هيلا.. هيلا هيلا هيلا هو.. جبنا النقيب يا حلو".

واحتفل الجمهور بفوز المرشح المستقل على مرشحي الأحزاب السياسية.

وفور إعلان النتائج التي بثتها شاشات التلفزة المحلية مباشرة على الهواء، ردد المحامون "ثورة، ثورة" ابتهاجا بفوز خلف، قبل أن يؤدوا معا النشيد الوطني اللبناني.

وقال خلف، 56 عاما، فور إعلان فوزه: "نأمل أن يمتد مشهد العرس الذي عشناه هذا اليوم على الوطن بكامله لتدخل الديمقراطية وتجدّد نفَس المؤسسات التي نريدها أن تكون حماية للمواطن".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى ناشطون فخرهم بهذا الانجاز.

وكتب الشاب شهيد نكد على حسابه على فيسبوك "مبروك نقابة المحامين التحرّر. أخيرا نقيب للمحامين لن يهدي فوزه الى أيّ زعيم".

وقال الناشط والمخرج لوسيان أبو رجيلي "ملحم خلف نقيبا للمحامين.. ألف مبروك للثوار" مرفقا عبارته بوسم #لبنان_ينتفض الذي يستخدمه المتظاهرون في لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرا للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة إقتصادية ومالية خانقة.

وأجرت نقابة محامي بيروت الأحد انتخابات لعضوية مجلس النقابة. وفاز ستة أعضاء بينهم ثلاثة مرشحين لمنصب النقيب.

وانسحب مرشح لمنصب النقيب محسوب على حزب "القوات اللبنانية"، لحساب المرشح الآخر ناضر كسبار، الذي تكتلت الأحزاب لتأييده، رغم كونه مستقلا، وحضت مناصريها على الاقتراع له بمواجهة خلف.

ونال خلف 2341 صوتا مقابل 1532 لمنافسه.

ويحمل خلف إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في بيروت، ودكتوراه في القانون من جامعة مونبيلييه الفرنسية. وأسّس عام 1985 جمعية "فرح العطاء"، وهي منظمة غير حكومية فاعلة في لبنان تُعنى بتعزيز السلم الأهلي وترسيخ قيم التسامح وتوفير مساحة للحوار بين مختلف الأديان.