ضحايا داعش.. انتشال رفات 851 طفلا بنينوى

ارتفع عدد جثث المدنيين الذين قضوا على يد تنظيم داعش وانتشلت رفاتهم في محافظة نينوى العراقية إلى 2675 بعد العثور على رفات جديدة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع السلطات الطبية في نينوى الخميس 10 جثث لقتلى قضوا على يد داعش في منطقة الزنجيلي بالموصل القديمة.

وقال وعد فرحان الضابط بقوات الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء إن الجثث الـ10 سلمت "للطب العدلي الشرعي بالموصل ليتم التعرف على ذوي أصحابها".

وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي قد قال الأربعاء إن "فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى انتشلت أكثر من 2665 جثة لمدنيين معروفي الهوية في عموم المحافظة" حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأوضح الغراوي أن الجثث تضم "رفات 851 طفلا"، مصيفا أن التقارير الموثقة لدى المفوضية تشير إلى أنه "تم انتشال 1871 جثة مجهولة الهوية".

وكان العراق قد أعلن في آب/أغسطس 2017 تحرير محافظة نينوى بالكامل بعد نحو ثلاثة أعوام من سيطرة داعش.