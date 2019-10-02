جدل في الجزائر بسبب اتهامات لأبناء قايد صالح

أثار المعارض الجزائري المقيم في لندن، السعيد بن سديرة، جدلا بعدما أعلن عن تصريحات نسبها للنائب البرلماني بهاء الدين طليبة، الذي اختفى عن الأنظار منذ أن جرّده نواب المجلس الشعبي الوطني من الحصانة.

ووجه بن سديرة اتهامات لأبناء قائد الأركان، أحمد قايد صالح، على لسان النائب بهاء الدين طليبة، متهما إياهم بـ"الفساد".

وتفاعل مغردون مع تصريح المعارض بن سديرة الذي تضمن اتهامات بـ"الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة".

في المقابل، اعتبر مدونون آخرون أن اختفاء النائب طليبة يهدف إلى "تفادي محاكمة علنية".

في حين وصف آخرون الاتهامات الموجهة لأبناء قايد صالح بـ"السطحية" و"غير المؤسسة على أدلة".

المصدر: أصوات مغاربية