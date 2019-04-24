جدل قانوني في أميركا بسبب السيجار

دعت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) محكمة استئناف فدرالية إلى رفض الحجج القائلة بأن وضع علامات تحذير صحية على منتجات السيجار يتعارض مع الدستور الأميركي.

وقالت الإدارة الفدرالية في مذكرة قدمتها للمحكمة الاثنين إن ملصقات التحذير التي تسعى لفرضها على عبوات السيجار "مصممة بشكل مناسب" لهدفها المتمثل في إبلاغ المستهلكين بمخاطرها الصحية.

وكان ممثلون عن هذه الصناعة قد أرسلوا بدورهم مذكرة لمحكمة الاسئتناف في واشنطن أوضحوا فيها رفضهم هذه التحذيرات قائلين إنها تنتهك حقوق الشركات المصنعة في حرية التعبير.

وكانت FDA قبل نحو عامين قد أصدرت قرارا يفرض على الشركات المصنعة لمنتجات السيجار وضع علامات تحذر المستهلكين من أن تدخينها يؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان والقلب وتنبههم إلى أن تدخين السيجار ليس بديلا آمنا لتدخين السجائر.

وأمر قاض فدرالي بواشنطن في تموز/يوليو الماضي بوقف تنفيذ هذه الاشترطات التي كانت ستدخل حيز التنفيذ في العاشر من آب/أغسطس من ذلك العام.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الاسئتناف التي تنظر الاستئناف، المرفوع من قبل منظمات عاملة في هذه الصناعة، جلسات استماع في وقت لاحق هذا العام قبل أن تتخذ قرارا نهائيا.