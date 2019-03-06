إله روبوت في معبد بوذي

يبدو أن الحداثة والتكنولوجيا دخلت في كل شيء حتى الأديان، إذ وضع معبد ياباني إلها آليا "روبوت" إلها في مزار "كوديجي".

"أندرويد كانون مايندر" إله جديد مصنوع من الألمنيوم والسيلكون، وزنه 60 كيلو غراما وطوله 195 سنتيمترا.

والإله الروبوت الجديد يشابه إله الرحمة "بوذا" وهو يقدم موعظة "سوترا القلب" الدينية في جلسة تبلغ مدتها 25 دقيقة.

"سوترا القلب" هي أحد النصوص المقدسة البوذية، تشرح كيف يمكن للبصيرة قيادة الإنسان حتى لو خلت أحاسيسه من الإدراك بما يحيطه.

وترك المزار وجه الإله الآلي "مايندر" غير مكتمل الملامح ليعطي للزائر فرصة تخيل شكل الوجه كما يراه في بصيرته.

ويريد المزار بهذا الإله الآلة تعزيز الديانة البوذية لدى فئة الشباب وصغار العمر ومجاراة الحداثة والتغييرات التي تحصل في عالمنا.

وبلغت تكلفة الإله الروبوت حوالي 100 مليون ين، أي ما يقارب مليون دولار.

ويقع مزار "كوديجي" المخصص للديانة البوذية في مدينة كيوتو التي تستقطب زورا وسياحا يتجاوز عددهم 53 مليون شخص سنويا، ورغم أن تاريخه يعود إلى ما قبل 400 عام، يرى أن المستقبل يكمن في الحداثة والشباب.