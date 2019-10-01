"جرائم مالية" تقود شقيق روحاني إلى السجن 5 سنوات

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية الثلاثاء أن محكمة إيرانية قضت بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني خمس سنوات.

وصدر في مايو الماضي حكم بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، لمدة لم تحدد في قضية فساد يقول مؤيدو الرئيس إن لها دوافع سياسية.

وقالت وكالة فارس نقلا عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي إن القضاء أصدر حكما بالسجن خمس سنوات على فريدون لكنه قد يواجه مزيدا من الاتهامات في قضية أخرى. ولم يذكر تفاصيل.

وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو 2017 بعدما ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

ويعود تاريخ هذه القضية إلى عام 2016. وبدأت محاكمة فريدون في فبراير، وأطلق سراحه بكفالة منذ قضاء ليلة في السجن في عام 2017.

وكان فريدون ضمن الفريق الإيراني الذي تفاوض بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015.

ويذكر أن إيران سجنت في الماضي حلفاء لرؤساء سابقين بتهم مماثلة.