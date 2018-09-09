جرافة ضخمة لجمع النفايات البلاستيكية من المحيط الهادئ

يعمل مهندسون على أداة تشبه الجرافة لجمع النفايات البلاستيكية الطافية بين كاليفورنيا وهاواي في محاولة لإزالة أكبر رقعة نفايات في العالم في قلب المحيط الهادئ.

وتضم الرقعة التي تقدر مساحتها بحجم فرنسا مجموعة من النفايات تقدر بنحو 1.8 تريليون قطعة من المخلفات المتناثرة، بما في ذلك 87 ألف طن على الأقل من البلاستيك.

وسوف يعمل المهندسون على نقل البلاستيك الذي يتم جمعه من المحيط إلى اليابسة مرة أخرى ليتم فرزه وإعادة تدويره.

وتقف وراء هذه المبادرة منظمة "ذي أوشن كلين - أب"، التي أسسها العالم بويان سلات وهو مبتكر هولندي يبلغ من العمر 24 عاما وأصبح متحمسا لتنظيف المحيطات لأول مرة عندما كان يغوص في البحر المتوسط وهو في عمر 16 عاما وشاهد أكياسا بلاستيكية أكثر من الأسماك.