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تكنولوجيا

جرافة ضخمة لجمع النفايات البلاستيكية من المحيط الهادئ

الجرافة تغادر كاليفورنيا باتجاه رقعة النفايات في المحيط الهادئ

يعمل مهندسون على أداة تشبه الجرافة لجمع النفايات البلاستيكية الطافية بين كاليفورنيا وهاواي في محاولة لإزالة أكبر رقعة نفايات في العالم في قلب المحيط الهادئ.

نظام "صفر صفر واحد" الذي سيستخدم في جمع المخلفات من الرقعة البلاستيكية في المحيط الهادئ
نظام "صفر صفر واحد" الذي سيستخدم في جمع المخلفات من الرقعة البلاستيكية في المحيط الهادئ

وتضم الرقعة التي تقدر مساحتها بحجم فرنسا مجموعة من النفايات تقدر بنحو 1.8 تريليون قطعة من المخلفات المتناثرة، بما في ذلك 87 ألف طن على الأقل من البلاستيك.

الجرافة تغادر كاليفورنيا باتجاه رقعة النفايات في المحيط الهادئ
الجرافة تغادر كاليفورنيا باتجاه رقعة النفايات في المحيط الهادئ

وسوف يعمل المهندسون على نقل البلاستيك الذي يتم جمعه من المحيط إلى اليابسة مرة أخرى ليتم فرزه وإعادة تدويره.

العالم الهولندي بويان سلات وهو يراقب الجرافة اثناء مغادرتها كاليفورنيا باتجاه هاواي
العالم الهولندي بويان سلات وهو يراقب الجرافة اثناء مغادرتها كاليفورنيا باتجاه هاواي

وتقف وراء هذه المبادرة منظمة "ذي أوشن كلين - أب"، التي أسسها العالم بويان سلات وهو مبتكر هولندي يبلغ من العمر 24 عاما وأصبح متحمسا لتنظيف المحيطات لأول مرة عندما كان يغوص في البحر المتوسط وهو في عمر 16 عاما وشاهد أكياسا بلاستيكية أكثر من الأسماك.

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