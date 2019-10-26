لبنان.. جرحى بإطلاق نار أثناء محاولة الجيش فتح الطرقات بطرابلس

أفادت مصادر الحرة، السبت، بإصابة 6 أشخاص من جراء إطلاق نار خلال محاولات الجيش اللبناني تفريق متظاهرين أغلقوا الطرقات في منطقة البداوي.

وقالت المصادر إن الجيش أعتقل أحد منظمي الاحتجاجات في منطقة البداوي بطرابلس شمالي لبنان.

وقالت مراسلة الحرة إن قيادة الجيش اللبناني أكدت أن قواتها لم تطلق النار على المتظاهرين، في حين أكد محتجون في لقطات فيديو أن الجيش هو من أطلق النار.

ومنذ 10 أيام تكتظ الشوارع والساحات في لبنان من الشمال إلى الجنوب، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وقطع متظاهرون السبت عددا من الطرقات الرئيسية خصوصا تلك المتجهة من بيروت إلى محافظات الجنوب والشمال وبعض مناطق جبل لبنان.