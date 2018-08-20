جرحى بإطلاق نار في لندن

أصيب ثلاثة اشخاص الاثنين إثر إطلاق نار خارج إحدى محطات قطار الأنفاق شمال غرب العاصمة البريطانية لندن، حسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن متحدث باسم شرطة لندن قوله "لقد تم إبلاغ الشرطة والإسعاف قرابة الساعة 9:45 مساء (بتوقيت غرينتش) بوجود إطلاق نار في شارع كينغزبري".

وقالت الشرطة إن "الحادث غير مرتبط بالإرهاب".

وشهدت لندن الأسبوع الماضي إصابة ثلاثة أشخاص بجروح عندما قاد شاب بريطاني من أصل سوداني سيارته فوق رصيف ودهس أشخاصا قبل أن يصطدم بحاجز خارج مقر البرلمان في لندن.