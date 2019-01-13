جرحى بإطلاق نار في ولاية يوتا الأميركية

أصيب عدد من الأشخاص بإطلاق نار خارج مركز تجاري في مقاطعة موراي بولاية يوتا الأميركية بعد ظهر الأحد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

وفي تغريدة على تويتر أكد مركز التسوق حدوث إطلاق نار، معربا عن امتنانه لسرعة استجابة رجال شرطة المقاطعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مطلقي النار، وعددهم ثلاثة على الأرجح، لا يزالون طلقاء وأن الشرطة بدأت عملية للبحث عنهم.

ورجحت تقارير أن يكون إطلاق النار على علاقة بأنشطة عصابات إجرامية في المنطقة.

ولم يعرف عدد الجرحى الدقيق أو حالات إصاباتهم، فيما أعلن مركز التسوق إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة الزبائن.