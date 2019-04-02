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جرحى بانفجار داخل كلية عسكرية روسية

صورة تداولتها وسائل إعلام ومستخدمون على موقع تويتر لمدخل الأكاديمية العسكرية

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة داخل أكاديمية موزايسكي العسكرية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "انفجرت عبوة ناسفة لم تحدد طبيعتها بعد في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر (10.30 ت.غ) في سان بطرسبرغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي".

وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح مشيرة إلى أن جروحهم لا تشكل خطرا على حياتهم وأنهم يتلقون العلاج.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن المصابين ليس بينهم طلاب.

وتعد أكاديمية موزايسكي واحدة من كبريات المؤسسات التعليمية العسكرية في روسيا.

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