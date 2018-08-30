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تكنولوجيا

جرعة أسبوعية من زيت الزيتون أفضل من الفياغرا

زيت الزيتون

خلصت دراسة جديدة إلى أن جرعة أسبوعية من زيت الزيتون قد تكون أفضل من استخدام الفياغرا من أجل زيادة القدرة الجنسية.

وقال علماء في جامعة أثينا أشرفوا على الدراسة، إن تسع ملاعق مائدة من زيت الزيتون كفيلة بتقليص الضعف الجنسي بنسبة 40 في المئة.

ولزيت الزيتون فوائد طبية عديدة، منها الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والحفاظ على الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسد.

ووجدت الدراسة أن 660 رجلا في عمر يراوح الـ 67 ممن اتبعوا حمية الشرق الأوسط، تحسنت قدراتهم وأداؤهم الجنسي.

وتتكون حمية الشرق الأوسط من الفاكهة والخضروات والبقوليات والسمك والمكسرات، بالإضافة إلى زيت الزيتون.

كما تبين أن زيت الزيتون يزيد مستويات هرمون التستوستيرون بشكل كبير، إذ تسبب النسب الضئيلة منه مرض ضعف الانتصاب.

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