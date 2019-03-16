جريح أردني في نيوزيلندا: ادعوا لي ولابنتي

في مقطع مصور مؤثر نشره السبت، طلب الجريح الأردني الذي أصيب في اعتداء كرايستشيرش وسيم الساطي، من أصدقائه، الدعاء له ولابنته فيما يتلقيان العلاج بمستشفى في نيوزيلندا.

وقال الساطي الراقد على سريره والذي كان يتحدث بصعوبة، إنه "يعتذر لأنه لا يستطيع تلقي المكالمات أو الرسائل النصية أو الإجابة عليها" وأضاف بنبرة متأثرة "أنا متعب للغاية، أرجوكم أن تدعوا لي ولابنتي التي أتمنى أن تكون تحسنت كثيرا".

وتابع وسيم أنه ينشر هذا المقطع "ليطمئن أصدقاءه أنه بخير". وختم حديثه بشكر أصدقائه "على ما لقيه من الدعم والمساعدة".

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية السبت ارتفاع عدد القتلى الأردنيين في الاعتداء إلى أربعة، بعد وفاة أحد المصابين.