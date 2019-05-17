جريمة مروعة.. قتلوا مراهقة وسرقوا جنينها

قالت الشرطة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية إن ثلاثة أشخاص أقدموا على قتل مراهقة حامل في شهرها التاسع وثم انتزعوا جنينها من أحشائها.

ووجهت السلطات اتهامات بالقتل لأم وابنتها فيما يواجه صديق الابنة تهمة التستر على الجريمة.

بدأت القصة في 23 من شهر إبريل/نيسان الماضي بعد إعلان اختفاء المراهقة مارلن أوتشوا-لوبيز (19 عاما) عقب خروجها من مدرستها الثانوية، من دون أن تعرف الشرطة أو عائلتها مصيرها لمدة أربعة أسابيع.

وأعلنت الشرطة الخميس العثور على جثة لوبيز واعتقال ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مسؤولون عن تنفيذ الجريمة، فيما يرقد الطفل في المستشفى في حالة حرجة.

ووفقا للشرطة فقد جرى استدراج المراهقة إلى أحد المنازل بحجة أنها ستحصل على ملابس أطفال مجانية وعربة أطفال تم عرضها في مجموعة للأمهات الحوامل على فيسبوك.

وعندما وصلت لوبيز للمنزل في 23 نيسان/إبريل الماضي قامت كلاريسا فيغيروا (46 عاما) وابنتها ديزيريه (24 عاما) بخنق المراهقة بواسطة سلك وقتلها ثم استخرجتا الطفل من أحشائها ورمتا جثتها في حاوية للنفايات خارج المنزل.

وتعتقد الشرطة أن دافع الجناة كان الحصول على الطفل من أجل تربيته وإيهام الناس أنه ابن العائلة الشرعي.