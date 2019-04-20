جريمة مروعة.. ذبحت بمستشفى في البصرة

قالت وزارة الصحة العراقية السبت إن شخصا أقدم على ذبح امرأة كانت ترافق مريضا في أحد مستشفيات البصرة جنوب العراق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان أوردته وسائل إعلام محلية إن "الحادث وقع في ردهة أطفال مستشفى الفيحاء وسط البصرة".

وأضاف أن "الجاني تمكن من الهرب إلى جهة مجهولة"، فيما فتحت السلطات تحقيقا "للكشف عن أسباب هذا الخرق الأمني".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي قتلت الناشطة في مجال حقوق المرأة سعاد العلي بعدما تعرضت لرصاصات عدة في جسدها وهي تهم بالصعود إلى سيارتها في مدينة البصرة النفطية في جنوب البلاد.

وقالت شرطة البصرة في حينها إن السيدة البالغة من العمر 46 عاما، اغتيلت من قبل طليقها بسبب خلافات عائلية.