"جريمة مروعة" في كردستان العراق ضحيتها عائلة سورية

شهدت قرية في إقليم كردستان العراق جريمة مروعة، إذ عثر على 5 جثث تعود لأفراد عائلة كردية سورية لاجئة إلى الإقليم، وفق ما قالت مصادر محلية، الجمعة

وكشف شهود وأقرباء للضحايا أن أفراد العائلة، التي تضم الأب والأم و3 أطفال، تعرضوا، مساء أمس الخميس في قرية قرب أربيل، للضرب على الرأس والرجم، حتى الموت.

وأكدت شرطة أربيل وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الجريمة التي وقعت بالقرب من قرية بيرش.

وذكرت شبكة "رووداو"، نقلا عن شهود، إن أعمار الأطفال الضحايا "تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات"، مشيرة إلى أن العائلة كانت قد فرت من سوريا منذ سنة تقريبا.

ووفق الشبكة، فإن الوالد كان عامل بناء، وكانت العائلة الضحية "مسالمة جداً وينصب اهتمام أفرادها على تأمين معيشتهم، دون محاولتهم إثارة المشاكل".

وأشار مراسل رووداو إلى أن "الشرطة وقوات الأمن بدأت التحقيقات حول طريقة اختفاء هؤلاء الأشخاص وطريقة قتلهم، وما زال التحقيق مستمرا".