جريمة وحشية.. اغتصاب وقتل صحافية في بلغاريا

قتلت صحافية تلفزيونية بطريقة وحشية في مدينة روسي شمال بلغاريا، وفق ما أفاد مكتب الادعاء العام الأحد.

وقال مدعي عام مدينة روسي إن جثة فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) وجدت السبت في إحدى الحدائق العامة، مضيفا أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس والاختناق.

وأشار المدعي العام إلى فقدان "هاتفها الخليوي ومفاتيح سيارتها ونظاراتها وجزء من ملابسها"، لافتا إلى أن التحقيق يأخذ كل الفرضيات بعين الاعتبار سواء الشخصية أو تلك المتعلقة بوظيفتها.

وأكد وزير الداخلية البلغاري ملادن مارينوف للصحافيين أن الضحية تعرضت أيضا للاغتصاب.

وكانت مارينوفا تعمل مديرة إدارية لتلفزيون "تي في أن" وبدأت حديثا تقديم برنامج حواري خاص يحمل عنوان "الكاشف".

وتناولت الحلقة الأولى من برنامجها التي أذيعت في 30 ايلول/سبتمبر تحقيقا بعمليات احتيال مفترضة لصناديق تابعة للاتحاد الأوروبي مرتبطة برجال أعمال كبار وسياسيين.

واحتلت بلغاريا المركز 111 في مؤشر حرية الصحافة السنوي الذي اصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2018، وهي المرتبة الأدنى بين الدول الأوروبية.