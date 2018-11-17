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العراق

ميرام يغيب عن أسود الرافدين بأمم آسيا

جسيتن ميرام في مباراة ودية سابقة للمنتخب العراقي ضد نظيره السوري

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ستحرم الإصابة لاعب وسط المنتخب العراقي لكرة القدم البارز جاستن ميرام من التواجد في قائمة "أسود الرافدين" في كأس آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل، بسبب تعرضه لإصابة مع فريقه كولومبوس كرو الأميركي خضع على إثرها لعمل جراحي.

وغرد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وصاحب 29 مباراة دولية في حسابه على "تويتر" مع صورة لرجله في الجبس "لم تكن الجراحة خطيرة، بل أصبحت أكثر قوة وصحة للموسم المقبل. أقول لشعب العراق، زملائي، المدربين والاتحاد العراقي، أنا آسف لعدم تمكني من خوض كأس آسيا 2019. سأكون أكبر مشجع لكم من المنزل".



ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم السبت عن المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس "سيتعذر على لاعب المنتخب جستن ميرام الالتحاق بالمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة من الاستعداد لبطولة أمم آسيا بسبب إجرائه تدخلا جراحيا في الكاحل أمس الجمعة إثر تعرضه للإصابة مع فريقه في الدوري الأميركي".

وأضاف المدير الإداري للمنتخب العراقي "هذا يعني استبعاد مشاركته في البطولة الآسيوية القادمة".

ويلعب المنتخب العراقي، المتوج بنسخة 2007 من كأس أسيا في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وفيتنام وإيران.

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