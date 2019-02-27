إسرائيل تعالج الجروح بجلد مؤقت 

طورت شركات إسرائيلية جهازا يساهم في علاج الحروق والجروح بسرعة ومن دون ألم من خلال تغطيتها بـ"جلد مؤقت".

ويمكن جهاز "سبين كير" الذي طورته شركة "نانو ميديك" الإسرائيلية الأطباء من رش طبقة شفافة تشبه الجلد من مادة البوليمر على مكان الجرح أو الحرق مباشرة، لتشكل طبقة جلد مؤقت تساعد في الشفاء بعيدا عن العدوى والألم.

ويمكن لهذه المادة مقاومة الماء لنحو 24 ساعة، كما يمكن تقشيرها بشكل طبيعي بمجرد شفاء الجلد تحتها، وقد تستغرق مدة علاج إصابة الجلد فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

ووزعت الشركة تسع أجهزة على مستشفيات في إسرائيل وأوروبا من دون مقابل، حيث حصل "سبين كير" على موافقات من السلطات المنظمة.

وتسعى شركة نانو ميديك لطرح الجهاز في الأسواق بحلول منتصف العام الحالي، بدءا من أوروبا، وبعد ذلك في الولايات المتحدة بعد حصوله على التصريح اللازم من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.