إدارة ترامب تقدم إفادة للكونغرس بشأن دعم التحالف في اليمن

في جلسة مغلقة بالكونغرس، سيقدم وزيرا الدفاع جيمس ماتيس والخارجية مايك بومبيو ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس إفادات للمشرعين حول الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حسب ما أفادت به مراسلة "الحرة" في الكونغرس.

الجلسة، التي لم يعلن موعدها، ستأتي قبل انتهاء مهلة حددها الكونغرس بالأربعاء للإدارة الأميركية، لتقديم تقرير حول الحرب في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي والحد من وقوع ضحايا مدنيين هناك.

وقالت مراسلة "الحرة" رنا أبتر إن الجلسة ستتطرق إلى "الأهداف العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، وتقييم جهود التحالف للحد من الخسائر المدنية، وتقييم طبيعة الدعم الذي يتلقاه الحوثيون، وجهود مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وكان الرئيس دونالد ترامب، الذي ينوب عنه ماتيس وبومبيو وكوتس في الجلسة، وقع على قانون أعده الكونغرس يلزم الإدارة بتقديم تقرير حول الحرب اليمنية بمدة أقصاها الأربعاء.

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وينص القانون على أن يصدق وزير الخارجية بعد تقديم التقرير على استمرار الدعم الأميركي للتحالف أو وقفه.

وكانت مراسلة "الحرة" كشفت الأسبوع الماضي تجهيز مجموعة من النواب الديموقراطيين في الكونغرس لمشروع قانون يدعو إلى سحب الدعم الأميركي من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

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ويشهد اليمن نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة، المعترف بها دوليا، والحوثيين الذي يسيطرون منذ حوالي أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف الحوثيين ودعم قوات السلطة المعترف بها دوليا.

وأوقعت الحرب منذ تدخل التحالف حوالي 10 آلاف قتيل، غالبيتهم من المدنيين، وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة، وتسببت بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة.