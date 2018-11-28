جلسة مغلقة بالكونغرس حول السعودية

يستعد أعضاء مجلس الشيوخ لاستجواب الأربعاء لمسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال جلسة إحاطة مغلقة حول رد واشنطن على السعودية في أعقاب مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي.

وستعتمد الجلسة على ما يسمعه أعضاء مجلس الشيوخ من وزيري الدفاع جيم ماتيس والخارجية مايك بومبيو.

وقد تحدد الجلسة المدى الذي سيصل إليه المجلس في اتخاذ تحرك تجاه السعودية بعد مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية مطلع الشهر الماضي.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الثلاثاء إن هناك حاجة إلى "نوع من الرد" من جانب الولايات المتحدة على دور السعودية في مقتل الصحافي المعارض.

وتأتي جلسة الأربعاء وسط توقعات بطرح مشروع قرار في الكونغرس ضد السعودية هذا الأسبوع على خلفية مقتل خاشقجي وكذلك الحرب الدائرة في اليمن والتي أحد أطرافها هو تحالف عسكري تقوده الرياض ويدعم الحكومة المعترف به دوليا.

وفشلت محاولات سابقة في الكونغرس لوقف الدعم الأميركي لتحالف اليمن، لكن القضية أخذت بعدا آخر بعد مقتل خاشقجي، وسيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب في الانتخابات النصفية الأخيرة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرض عقوبات على 17 سعوديا كان لهم دور في مقتل خاشقجي، وفقا لقانون ماغنيتسكي لمحاسبة الأشخاص المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتتغيب عن الجلسة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) جينا هاسبل رغم مطالبات أعضاء من الحزبين بحضورها.

ونفى مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون في مؤتمر صحافي الثلاثاء تقارير تحدثت حول منع هاسبل من الحضور.