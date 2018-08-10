جلسة مغلقة بمجلس الأمن لمناقشة هجوم صعدة

سيعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة مغلقة لمناقشة الهجوم الذي شنه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس على مدينة صعدة اليمنية وأودى بحياة 29 طفلا، حسبما أفاد به دبلوماسيون.

وطلب ممثلو بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد عقد الاجتماع، وهي دول غير دائمة العضوية في المجلس.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن فتح تحقيق في "ظروف وإجراءات" الهجوم الذي استهدف مدينة صعدة بشمال اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول بالتحالف تأكيده "التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا".

وقتل 29 طفلا على الأقل وأصيب 48 شخصا في قصف جوي استهدف حافلة في سوق ضحيان بصعدة، وفقا للصليب الأحمر.

وكانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة دعتا إلى إجراء تحقيق الخميس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل" ويحض جميع الأطراف على "تجنب (استهداف) المدنيين عند شن عمليات عسكرية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت: "نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات عن هجوم تسبب في مقتل مدنيين".