لماذا تعاقب إيران 'دراويش غنابادي'؟

كريم مجدي

أصدرت محكمة طهران أحكاما ضد 258 عضوا من جماعة "دراويش غنابادي" الدينية الإيرانية.

وكان 10 من الدراويش قد حُكم عليهم في وقت سابق بالسجن 69 عاما، و 444 جلدة، لعملهم في موقع إلكتروني تابع للجماعة.

ودانت الولايات المتحدة في وقت سابق إعدام الحكومة الإيرانية محمد ثلاث، العضو في جماعة دراويش غنابادي الصوفية التي وصفتها الخارجية الأميركية بأنها "مضطهدة منذ زمن طويل".

وتفاعل مغردون بخصوص الحكم الأخير، وقال أحدهم "أعضاء دراويش غنابادي في سجن فشافويه منذ 150 يوما، مع أنهم لم يرتكبوا جرما أو ظلما".