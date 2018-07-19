لماذا تعاقب إيران 'دراويش غنابادي'؟

كريم مجدي
أصدرت محكمة طهران أحكاما ضد 258 عضوا من جماعة "دراويش غنابادي" الدينية الإيرانية.
وكان 10 من الدراويش قد حُكم عليهم في وقت سابق بالسجن 69 عاما، و 444 جلدة، لعملهم في موقع إلكتروني تابع للجماعة.
ودانت الولايات المتحدة في وقت سابق إعدام الحكومة الإيرانية محمد ثلاث، العضو في جماعة دراويش غنابادي الصوفية التي وصفتها الخارجية الأميركية بأنها "مضطهدة منذ زمن طويل".
وتفاعل مغردون بخصوص الحكم الأخير، وقال أحدهم "أعضاء دراويش غنابادي في سجن فشافويه منذ 150 يوما، مع أنهم لم يرتكبوا جرما أو ظلما".
وأشار هذا المغرد إلى أن ثلاثة أعضاء معتقلون منذ حادثة "حادثة شارع الحرس الثوري" في سجن إيلام ويتعرضون للإهانة.
وقال مركز إيران لحقوق الإنسان في تغريدة: "وصلت أحكام الحبس بالتعزير على 6 من دراويش غنابادي إلى 38 عاما، وتشديد عقوبات الحرمان من حق ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي".
وتعرف قضية دراويش غنابادي باسم "حادثة شارع الحرس الثوري" حيث اندلع شجار بين الشرطة وأعضاء الجماعة عقب اعتقال واحد منهم في 20 شباط/فبراير الماضي.
وأسفر الشجار عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية بينما تعرض أعضاء "دراويش غنابادي" إلى إصابات واعتقل في نفس الليلة نحو 300 عضو من الجماعة.
قصة الجماعة
و"دراويش غنابادي" هي جماعة صوفية شيعية نشأت في القرن الـ14 بمدينة غناباد بمنطقة خرسان الإيرانية على يد الشاعر الصوفي الإيراني سيد نور الدين شاه نعمة الله والي.
وتنقسم الجماعة إلى ثلاث طرق، طريقة "ذوالریاستینی"، وطريقة "سلطانعلیشاهی"، وطريقة "صفائی"، وتتفاوت الثلاث طرق حسب قربهم من مدرسة أهل الفقه.
وتعد الجماعة أكبر طريقة صوفية شيعية في إيران ويبلغ أعداد مريديها نحو خمسة ملايين إيراني.
وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الإيرانية تضطهد الجماعة بسبب معتقداتها الدينية على مدار الأعوام الأخيرة.
وفي 8 مارس/آذار وضعت السلطات علي تابنده الزعيم الروحي للجماعة قيد الإقامة الجبرية.
علي تابنده الزعيم الروحي للجماعة
بداية النزاع
بدأ النزاع بين النظام الإيراني وأتباعه من رجال الدين من جهة وبين جماعة دراويش غنابادي من جهة أخرى في مدينة قم التي تعد مقر للحوزات الدينية الشيعية.
وللنزاع أصول تاريخية تعود للخلاف التاريخي بين مدرسة أهل التصوف التي ينتمي لها جماعة دراويش غنابادي وبين مدرسة أهل الفقه التي ينتمي إليها معظم رجال الدين الإيرانيين أتباع المذهب الإثني عشري الشيعي.
وفي الوقت الذي يؤمن الشيعة التقليديون بالمراجع الدينية وحجية كلام "الولي الفقيه" (علي خامنئي حاليا)، فإن دراويش غنابادي يرون أن "القطب" (لقب زعيم الجماعة) هو حجتهم ومرجعهم.
واشتد النزاع بين الفريقين في عام 2001 بعدما انتشرت كتب في مدينة قم تحذر من الدراويش وتتهمهم بمحاربة التشيع.
ومع مرور الوقت توترت العلاقات بين زعيم الجماعة نعمة الله غنابادي وبين الحكومة الإيرانية وذلك بسبب تخريب بعض الحسينيات الخاصة بالجماعة واعتراض الحكومة على تجمعاتهم في قم.
وأظهر رجال الدين الإيرانيين قلقهم تجاه تنامي عدد الشباب المؤمن بالاعتقادات الصوفية، مما دفعهم للتحذير منها.