جماعة عربية تعلن المسؤولية عن هجوم الأحواز

قال متحدث باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية، إن المنظمة التي تنضوي حركته تحت لوائها مسؤولة عن هجوم السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

وقال المتحدث "يعقوب حر التستري" إن حركة المقاومة الوطنية الأحوازية، التي تضم عددا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 25 شخصا بينهم 12 من الحرس الثوري الإيراني، وإصابة نحو ستين آخرين حسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال التستري إن الهجوم جاء ردا على "قمع" طهران للعرب الإيرانيين، مشيرا إلى أنه "يقوض جهود الحكومة الإيرانية في اليوم الذي أردات فيه إعطاء رسالة للعالم بأنها قوية".

وكانت هجمات سابقة للانفصاليين اتسمت بعمليات كر وفر أو قصف خطوط أنابيب النفط ليلا.

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن منفذي الهجوم أربعة، قتل منهما اثنان واعتقل اثنان، قبل أن يعود التلفزيون الرسمي لاحقا ويعلن مقتلهم جميعا. ما يرفع العدد الكلي للقتلى إلى 29، بيينهم 13 مدنيا حسب مسؤولين إيرانيين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ناشطين أن القوات الأمنية شنت حملة اعتقالات تعسفية في الأحواز في أعقاب الهجوم.