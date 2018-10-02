خطيبة خاشقجي لـ 'موقع الحرة': دخل القنصلية السعودية ولم يخرج

قالت خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي لـ"موقع الحرة" إن السلطات التركية تتواصل مع نظيرتها السعودية في شأن اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وأوضحت السيدة خديجة "أن خاشقجي دخل إلى القنصلية في الواحدة من ظهر الثلاثاء لإنجاز "أوراق رسمية" ولم يخرج حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

وكانت خديجة، خطيبة الكاتب السعودي، قالت لموقع قناة "تي أر تي" الحكومية التركية إنها لم تعلم بتلقي خاشقجي تهديدات من قبل.

وتداول ناشطون سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي الخبر، مشيرين إلى أن خاشقجي قد يكون "اختطف" من جانب السلطات السعودية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت في وقت سابق الثلاثاء خبرا يفيد باسترداد متهم في قضية "احتيال بشيكات من دون رصيد"، إلا أنها لم تذكر ما إذا كان خاشقجي المعني بالخبر.